Вакцинированных сотрудников и клиентов McDonald's обязали носить маски

McDonald's вновь будет требовать ношения масок как от сотрудников, так и от клиентов, независимо от статуса их вакцинации. Это коснётся регионов США, где отмечен высокий или значительный уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает портал The Hill.
По словам представителей фирмы, данное решение
В мае сеть ресторанов McDonald's отказалась от требований по использованию масок для полностью вакцинированных людей. Однако на прошлой неделе CDC отменили соответствующие рекомендации и потребовали носить маски в «общественных закрытых помещениях», которые находятся в районах со значительным или высоким уровнем передачи инфекции.
Первой крупной компанией, вернувшей требования по использованию масок как для сотрудников, так и для клиентов, стала компания Apple. Другие крупные сети, такие как Walmart, Target и Kohl's, также вновь потребовали ношения масок от своих сотрудников, тогда как для клиентов это требование носит рекомендательный характер.
Ранее сообщалось, что суточное число госпитализированных с коронавирусом в США увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года. Так, 28 июля количество пациентов в больницах составило 6837, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. В ЦКПЗ посоветовали привитым гражданам носить маски и перчатки в тех районах, где зафиксировано быстрое распространение вируса.