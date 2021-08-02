Вакцинированных сотрудников и клиентов McDonald's обязали носить маски

McDonald's вновь будет требовать ношения масок как от сотрудников, так и от клиентов, независимо от статуса их вакцинации. Это коснётся регионов США, где отмечен высокий или значительный уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает портал The Hill.

По словам представителей фирмы, данное решение было принято на основе рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и распространяется на всех сотрудников и клиентов независимо от статуса вакцинации. Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в США снова растёт из-за распространения более заразного «дельта»-варианта коронавируса и общего отставания в уровне вакцинации.

В мае сеть ресторанов McDonald's отказалась от требований по использованию масок для полностью вакцинированных людей. Однако на прошлой неделе CDC отменили соответствующие рекомендации и потребовали носить маски в «общественных закрытых помещениях», которые находятся в районах со значительным или высоким уровнем передачи инфекции.

Первой крупной компанией, вернувшей требования по использованию масок как для сотрудников, так и для клиентов, стала компания Apple. Другие крупные сети, такие как Walmart, Target и Kohl's, также вновь потребовали ношения масок от своих сотрудников, тогда как для клиентов это требование носит рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что суточное число госпитализированных с коронавирусом в США увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года. Так, 28 июля количество пациентов в больницах составило 6837, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. В ЦКПЗ посоветовали привитым гражданам носить маски и перчатки в тех районах, где зафиксировано быстрое распространение вируса.