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Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в $211 млрд

04:17, 07 июля 2021
Джефф Безос Джефф Безос Фото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press
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Состояние основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в $211 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По подсчётам агентства, суммарная стоимость активов предпринимателя по итогам фондовых торгов 6 июля увеличилась на $8,44 млрд и достигла отметки в $211 млрд. Это рекорд для бизнесменов, когда-либо включённых в рейтинг.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе текущего года, когда состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска достигло отметки в $210 млрд. В следующие месяцы капиталы Маска сократились до $181 млрд.

В настоящее время Безос является лидером списка самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Второе место у Илона Маска, на третьем расположился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с суммой в $169 млрд.

Рост суммарной стоимости активов главы Amazon, в частности, был обусловлен повышением стоимости акций корпорации почти на 20% с середины марта.

Ранее стало известно о том, что почти 100 тысяч человек мечтают, чтобы Безос не вернулся из космоса.

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