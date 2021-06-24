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Почти 100 тысяч человек мечтают, чтобы Безос не вернулся из космоса

04:08, 23 июня 2021
Джефф Безос Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу вернуться на Землю после полёта в космос, подписали более 92 тысяч человек.

Миллиардеры не должны существовать... ни на Земле, ни в космосе. Но если они выбирают последнее, то пусть там и остаются, — петиция с таким текстом размещена на сайте change.org две недели назад.

Ранее Джефф Безос сообщал о том, что 20 июля он отправится в космос вместе с братом на корабле New Shepard, построенном принадлежащей ему компанией Blue Origin. Третье свободное место на корабле было продано на специальном аукционе за $28 млн.

В рамках подготовки Blue Origin провела 15 тестовых вылетов, последний из них проходил в середине апреля.

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