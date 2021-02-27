Составлен рейтинг регионов с самой высокой средней зарплатой

https://static.news.ru/photo/58427db6-7a10-11eb-a511-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жители Магаданской области получают самую высокую среднюю зарплату в России, она составляет 127 тысяч рублей. На втором месте значится Чукотка, где люди получают 117 тысяч рублей в месяц в среднем.

Жители ЯНАО получают по 96,6 тысяч рублей. Москва значится на четвёртом месте в рейтинге со средней зарплатой 95 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества.

Критериями оценки стали соотношение среднего заработка и стоимости потребительской корзины. Чем оно больше, тем выше позиция региона в рейтинге. В итоге в список вошли 37 из 85 российских субъектов.

Самый высокий индекс и первое место снова занимает Магаданская область, где при средней зарплате 127 тысяч рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тысячу рублей. Второе место занимает ЯНАО с прожиточным минимумом 20,1 тысяча рублей, на третьем — Сахалинская область со средней зарплатой 85,8 тысяч рублей и прожиточным минимумом 20,4 тысячи рублей.

В рейтинге значатся Чукотка с зарплатой 117,8 тысяч рублей и прожиточным минимумом 28,4 тысячи рублей, Москва с зарплатой 95,3 тысячи и прожиточным минимумом 23,8 тысяч Ненецкий автономный округ, где средний заработок равен 81,5 тысяч рублей, а прожиточный минимум составляет 21,2 тысячи.

Далее следует Якутия с зарплатой 75,5 тысяч рублей и прожиточным минимумом 21,2 тысячи рублей, Санкт-Петербург со средним заработком 65,4 тысячи рублей и прожиточным минимумом 18,4 тысячи рублей.

Замыкают десятку рейтинга ХМАО, Мурманская область и Тува.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным спросил его о размере среднего заработка в крупнейшей в России нефтегазовой компании. По словам гендиректора, средняя зарплата превышает «80 тысяч в месяц».