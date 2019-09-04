https://static.news.ru/photo/227465b2-cfaa-11e9-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что четырёхдневная рабочая неделя может не устроить самих россиян, так как возможность заработка для них важнее дополнительного свободного времени.

В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени, — сказал Шохин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, если дать человеку возможность работать три или четыре дня в неделю, то оставшееся время он начнёт подрабатывать. В таком случае люди будут загружены ещё больше.

Как ранее писал News.ru, данную идею необходимо всесторонне обсудить, но в будущем введение четырёхдневки не исключено. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.