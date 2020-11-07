Собянин заявил, что пандемия нанесла огромный ущерб бюджету Москвы

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Столичному бюджету был нанесён огромный ущерб во время пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На следующий год и последующие мы будем занимать, — заявил он в эфире «России 1».

По его словам, в проекте городского бюджета на три года из-за нанесённого ущерба заложено более 700 млрд рублей заимствований.

Как писал NEWS.ru, Собянин заявил, что столичные власти «пока не предполагают» вводить в городе полный локдаун из-за распространения коронавируса. По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не видят необходимости повторно вводить в городе пропускной режим. Он также сообщил, что городские власти не обсуждают ужесточение требований к работодателям по сотрудникам на удалённом режиме.