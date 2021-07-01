16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Собянин: большие города будет захватывать сфера услуг

11:57, 01 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

В экономике больших городов роль промышленности постепенно уменьшается и переходит на второй план. При этом значительную роль начинает играть сфера услуг. Об этом пишет РИА Новости.

Структура экономики больших городов изменяется и в последнее время сфера услуг захватывает до 80%.

Эффективность оказания услуг, безусловно, выше в больших городах. Эта тенденция, связанная с финансами, экономикой, развитием новых отраслей, диктует совершенно другие закономерности, — сообщил мэр Москвы на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Кроме того, увеличение роли сферы услуг говорит о повышении значимости человеческого капитала.

Собянин отметил, что по всему миру существуют идентичные тенденции, направленные на урбанизацию и развитие городских агломераций.

Ранее стало известно, что власти предложили автоматическое списание долгов с бизнеса. Задолженности будут списываться сразу же после оплаты договоров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео