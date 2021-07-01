Собянин: большие города будет захватывать сфера услуг

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ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

По данным аналитиков, это связано с низкими показателями за соответствующий период в прошлом году. Они же, в свою очередь, были таковыми из-за карантинных ограничений. При этом в сравнении с маем...