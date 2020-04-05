Bloomberg: Россия снизит производство нефти на 10%

https://static.news.ru/photo/0e4f6f46-773e-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова снизить на 10% производство нефти, если США присоединятся к сокращению добычи чёрного золота.

По данным Bloomberg, российская сторона возьмёт на себя десятую часть от общей суммы сокращений нефтедобычи, то есть на 1 млн баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.

Как писал NEWS.ru, ранее распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов.