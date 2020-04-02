СМИ: переговоры ОПЕК+ могут пройти уже на следующей неделе

Страны — экспортёры нефти (ОПЕК) начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Сама встреча может состояться уже на следующей неделе.
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Встреча может состояться на следующей неделе, — передаёт издание слова собеседника.
Переговоры были инициированы Саудовской Аравией. 2 апреля страна призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+, чтобы обсудить цены на рынке нефти.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.
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