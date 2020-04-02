СМИ: переговоры ОПЕК+ могут пройти уже на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны — экспортёры нефти (ОПЕК) начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Сама встреча может состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, участвующий в подготовке. По его словам, страны-участницы уже «начали коммуникации» по этому вопросу.

Встреча может состояться на следующей неделе, — передаёт издание слова собеседника.

Переговоры были инициированы Саудовской Аравией. 2 апреля страна призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+, чтобы обсудить цены на рынке нефти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.