СМИ: финразведка Белого дома узнала почти о 200 операциях банков РФ

https://static.news.ru/photo/e2c29364-fca6-11ea-80d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка секретных данных финансовой разведки Соединённых Штатов Америки (FinCEN) показала, что служба получает информацию даже о банковских переводах в долларах США внутри российских банков. Известно о 189 соответствующих отчётах, отправленных в FinCEN. Общая сумма составила $760 млн.

В FinCEN сообщают об операциях в РФ, если они выполняются в долларах, после чего подобные процедуры помечают как подозрительные банком-посредником в США. Его участие обязательно, если речь идёт о переводах в американской валюте. Это следует из масштабной утечки свыше 2,1 тыс. так называемых отчётов о сомнительных транзакциях (SAR), подаваемых международными финансовыми организациями в FinCEN, пишет РБК.

Подача таких отчётов не означает, что транзакции незаконны или совершаются с какими-либо правонарушениями. Это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков.

В результате произошла массовая «спекулятивная атака» на рынке, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, оно касается нескольких банков с мировыми именем, которые помогли клиентам обойти санкции и отмыть нелегально полученные деньги с 1999-го по 2017 год в сумме $2 трлн.