СМИ: Центробанк спрогнозировал повышения ставок по кредитам

Банк России предполагает, что до конца 2021 года произойдёт ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования. Также прогнозируется сокращение кредитными организациями максимальных размеров ссуд и сроков кредитования. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, могут быть ужесточены требования к заёмщикам. Корректировки произойдут в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки Центробанка. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, второе же увеличивает цену привлечения ими средств.

В ЦБ разъяснили, что по сравнению с остальными ставки по долгосрочным кредитам значительно меньше реагируют на повышение ключевой. Для их поддержания на низком уровне необходима стабильно низкая инфляция в среднем и долгосрочном периоде.

Ключевая ставка Банка России, от которой зависят ставки по кредитам, находилась на минимальном уровне (4,25%) с июля 2020 года по март 2021 года. Из-за инфляции ЦБ в конце июля увеличил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых.

Ранее сообщалось, что при простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%.