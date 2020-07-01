СМИ: AliExpress сделает доставку товаров бесплатной в России

https://static.news.ru/photo/1ad1bcec-bc44-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«AliExpress Россия» (принадлежит китайской Alibaba Group, Mail.ru Group (РФ), «МегаФону» (РФ) и Российскому фонду прямых инвестиций) и его партнёр, логистический оператор Cainiao (Alibaba Group) в течение года собираются инвестировать до 500 млн рублей в субсидирование доставки товаров внутри РФ.

Также предприятия ввели и новую тарифную систему. Она включает бесплатную доставку в Москве и Московской области в пункты выдачи и постаматы, если стоимость заказа составляет от 500 рублей. Курьер привезёт бесплатно посылку до двери, если её стоимость составит от 2,5 тыс. рублей. При этом порог будет отличаться в зависимости от субъекта РФ, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Заявленных субсидий может хватить на существенно больше заказов, чем прошлогодние показатели площадки в 5,5 млн, — добавил партнёр Data Insight Борис Овчинников.

Для получения субсидий на доставку продавец должен будет работать с Cainiao. Таким образом оператор планирует укрепить свои позиции на рынке. Сейчас её услуги востребованы только половиной российских продавцов площадки. Новые продавцы «AliExpress Россия» и Cainiao «подарят» 10 доставок за свой счёт, далее субсидии составят 60 рублей от стоимости перевозки заказа. Бизнес ждёт роста продаж в полтора-два раза после принятия нововведений.

По итогам 2019 года объём рынка e-commerce в РФ преодолел отметку в 2 трлн рублей. Товарооборот российских продавцов на «AliExpress Россия» в 2019-м достиг 35,9 млрд рублей. По этому показателю площадка занимает седьмое место в РФ.

Бесплатная доставка — важный фактор в психологии в онлайн-продаж. Но часто продавцы боятся включать цену транспортировки в стоимость заказа. Из-за этого торговля может стать неконкурентоспособной, считает исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков. Субсидии от платформы, по его словам, в теории позволять решить подобные проблемы для критической массы участников рынка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «AliExpress Россия» решила поддержать выпускников 2020 года и открыла для них вакансию digital-стажёра. Опыта работы от соискателей не требуют, а зарплату им обещают платить «в монетах AliExpress». Проект, для которого необходим стажёр, рассчитан на один месяц.

Компания приглашает русскоговорящих выпускников 11-х классов, любителей технологий и знатоков мира digital. Среди перечисленных бонусов — взаимодействие с командой разработчиков приложения AliExpress и возможность работать в удалённом формате. Предложение о найме успешному кандидату пообещали доставить с помощью дрона.