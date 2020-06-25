AliExpress Россия открыла вакансию для выпускников школ

https://static.news.ru/photo/3e008070-b78c-11ea-9a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «AliExpress Россия» решила поддержать выпускников 2020 года и открыла для них вакансию digital-стажёра. Опыта работы от соискателей не требуют, а зарплату им обещают платить «в монетах AliExpress». Проект, для которого необходим стажёр, рассчитан на один месяц.

Если ты занимался с репетиторами по Skype, получал домашние задания в WhatsАpp, а последний звонок прошёл в Zoom, значит, команда «AliExpress Россия» ищет именно тебя, — говорится в описании вакансии.

Далее уточняется, что компания приглашает русскоговорящих выпускников 11-х классов, любителей технологий и знатоков мира digital. Среди перечисленных бонусов — взаимодействие с командой разработчиков приложения AliExpress и возможность работать в удалённом формате. Предложение о найме успешному кандидату пообещали доставить с помощью дрона.

Как писал NEWS.ru, мужчину приняли на должность контролёра-кассира впервые за всю историю Московского метрополитена. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первый контролёр-кассир мужского пола проходил обучение в удалённом режиме в течение двух недель. Потом шесть месяцев стажировался в кассах столичного метро, а также прослушал тренинг по культуре и психологии работы с пассажирами. В настоящее время в московском метро также впервые обучается группа женщин-машинистов. Они будут работать на Филёвской линии с 2021 года.