Сирота: Подмосковье захватит лидерство по производству сыра за год

https://static.news.ru/photo/586dc222-e3bc-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская область займёт первенство среди регионов, которые занимаются сыроварением в течение года. В этом уверен член общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Он отметил, что алтайцам недолго оставаться главными по производству сыра в стране. Он пообещал, что после того как будет возрождён мещерский сорт сыра, утерянный рецепт которого удалось восстановить, Подмосковье за 12 месяцев выйдет на первое место. И произойдёт это, как подчеркнул Сирота, благодаря малому бизнесу.

Потому что у нас работает уже за сотню сыроварен, и я даже не могу сказать, сколько точно — может, уже 120, может, 150. Почти все фермеры варят сыр, у нас такой стал сырный регион. Мы не построили один большой завод, который может обанкротиться и его могут продать иностранцам. Это много малого бизнеса. Это здорово, — сказал сыровар в эфире «Радио 1».

По мнению бизнесмена, это также является показателем хорошего инвестиционного климата, а сырные фестивали способствуют развитию сырного бизнеса и помогают стартапам заявить о себе и найти потребителя.

С 27 по 30 августа в Истринском районе, в деревне Дубровское, на сыроварне «Русский пармезан» пройдёт фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Попасть на него можно бесплатно, а участниками мероприятия станут около 400 российских сыроваров, фермеров и виноделов более чем из 40 регионов страны.

Как писал NEWS.ru, фестиваль «Короче» съедает миллионы из бюджета.