Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

https://static.news.ru/photo/3534546e-7761-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти готовы к наступлению нового периода в экономике, который называется «новая реальность», заявил министр финансов Антон Силуанов.

Для нас это как бы новая реальность, тем не менее, мы к этой реальности готовы. Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ и резервов правительства. Этого хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.

Как писал NEWS.ru, российскую экономику ожидает двухлетняя рецессия. Она будет соответствовать спаду мировой экономики. Так считают аналитики ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования). Эксперты считают, что при «конструктивном» сценарии, предполагающем активную реакцию властей на кризис, падение ВВП получится удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году. В 2021 году речь пойдёт уже о стабилизации уровня в 0,5–0,8%.