Силуанов: Россия тратит на борьбу с COVID-19 3,6 млрд рублей в день

Россия сейчас тратит на борьбу с коронавирусом в среднем около 3,6 млрд рублей в день. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога», сообщает РИА Новости.

В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей. Сейчас при особой ситуации при всплеске — 3,6 млрд в день, — сообщил он.

Силуанов добавил, что предлагается направить в систему ОМС дополнительно более 50 млрд рублей. Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 16 октября в России запустили счётчик вакцинации населения от коронавируса и тепловую карту по эпидемиологической ситуации. Данные будут публиковаться на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Она пояснила, что сведения о вакцинации будут включать две графы с указанием числа привившихся первым компонентом и прошедших процедуру полностью. Показатель коллективного иммунитета будет отображаться как для всей страны, так и для каждого отдельного региона. Данные счётчика и тепловой карты будут обновляться еженедельно.