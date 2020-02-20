https://static.news.ru/photo/920e4fbc-53f5-11ea-9b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал об особенностях и альтернативах единого налога на вменённый доход (ЕНВД). По его словам, он давно исчерпал себя и препятствует здравой конкуренции в малом предпринимательстве.

У налоговых органов есть объективная информация о налогооблагаемой базе. Налоговая служба подготовила предложения о том, что делать малым предпринимателям, которые сегодня находятся на этом режиме: идти на патент, на упрощёнку или становиться самозанятым. Нужно сделать это так, чтобы налогоплательщикам было комфортно, беззатратно, — заявил Силуанов РБК.

Он также добавил, что на сегодняшний день весь розничный бизнес переходит на использование контрольно-кассовой техники.

Очень много предложений от предпринимателей поступало, которые говорили, что платят 6% с выручки, или 15% с разницы между доходами и расходами, а потом сразу общий налоговый режим, который ведёт к издержкам. Мы отвечаем, оборот для МСП (малое и среднее предпринимательство) сегодня 150 млн руб., — завершил министр.

NEWS.ru писал ранее, что Силуанов назвал необходимые условия для снижения ставок по ипотеке в России. По мнению министра, они могут снизиться с 9% до 8%.