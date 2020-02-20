https://static.news.ru/photo/24133fa6-53f3-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Уверен, что мы в этом году средний размер ставки по ипотеке снизим до 8%, — заявил он в интервью РБК.

Глава Минфина также признал справедливой критику за высокие ипотечные ставки при низком (3%) уровне инфляции и заявил, что правительство готовит меры по их снижению.

По мнению Силуанова, для этого надо создавать пакетные решения по ипотеке и если банк будет им следовать, то можно будет говорить о гарантиях для него по снижению риска за соответствующие кредиты. Например, сейчас банк обязан cоздавать 100-процентные резервы по выдаваемым гражданам ипотечным кредитам, хотя в других странах такие займы резервируются на 20–30%. Это требование можно смягчить.

Кроме того, Силуанов высказался и по увеличению страхового возмещения по вкладам до пяти миллионов рублей. В правительстве считают, что нужно более адресно помогать людям.

В Госдуме есть законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случаях, когда человек столкнулся со сложной жизненной ситуацией, — сказал он.

Также министр уверен, что доля банков с госучастием должна быть меньше. Это позволит развивать банковскую систему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило законопроект Минфина и ЦБ РФ о продаже последним акций Сбербанка и 13 февраля приступит к его рассмотрению. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.