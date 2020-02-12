https://static.news.ru/photo/042e9916-4d9e-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство одобрило законопроект Минфина и ЦБ РФ о продаже последним акций Сбербанка и 13 февраля приступит к его рассмотрению. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Пакет акций, принадлежащий регулятору, будет приобретаться по рыночной стоимости за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сроки реализации и количество лотов акций будут зависеть от наполнения ФНБ.

Греф отметил, что новость о продаже акций Сбербанка правительству была положительно воспринята инвесторами. Об этом свидетельствует рост ценных бумаг, как обыкновенных, так и привилегированных.

Он добавил, что уже согласован план действий по обеспечению фактической передачи акций под контроль кабмина, а также по формированию новых органов управления до годового собрания акционеров, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, сделка по передаче акций Сбербанка кабмину стартует в апреле. Процесс будет проходить в несколько этапов.