Правительство одобрило законопроект Минфина и ЦБ РФ о продаже последним акций Сбербанка и 13 февраля приступит к его рассмотрению. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.
Пакет акций, принадлежащий регулятору, будет приобретаться по рыночной стоимости за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сроки реализации и количество лотов акций будут зависеть от наполнения ФНБ.
Греф отметил, что новость о продаже акций Сбербанка правительству была положительно воспринята инвесторами. Об этом свидетельствует рост ценных бумаг, как обыкновенных, так и привилегированных.
Он добавил, что уже согласован план действий по обеспечению фактической передачи акций под контроль кабмина, а также по формированию новых органов управления до годового собрания акционеров,
Как ранее писал NEWS.ru, сделка по передаче акций Сбербанка кабмину стартует в апреле. Процесс будет проходить в несколько этапов.
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