Силуанов призвал ответственно относиться к деньгам налогоплательщиков

https://static.news.ru/photo/731b3856-c6b6-11eb-bb27-96000091f725_660.jpgАнтон СилуановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что к деньгам налогоплательщиков необходимо относиться ответственно. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться,— произнёс он.
Силуанов также добавил, что его нервируют неэффективные решения о расходах государственного бюджета.
Ранее министр заявил, что в стране наблюдается избыток денег. При этом он подчеркнул, что с имеющимися в распоряжении России деньгами другие страны добиваются гораздо больших результатов, поэтому Силуанов призвал работать над их использованием.
2 июня президент Владимир Путин призвал правительство мобилизоваться при организации передвижных медкомплексов, потому что «скупой платит дважды». Он велел сделать всё сразу, чтобы не нервировать Силуанова.