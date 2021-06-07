Силуанов призвал ответственно относиться к деньгам налогоплательщиков

https://static.news.ru/photo/731b3856-c6b6-11eb-bb27-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что к деньгам налогоплательщиков необходимо относиться ответственно. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться, — произнёс он.

Силуанов также добавил, что его нервируют неэффективные решения о расходах государственного бюджета.

Ранее министр заявил, что в стране наблюдается избыток денег. При этом он подчеркнул, что с имеющимися в распоряжении России деньгами другие страны добиваются гораздо больших результатов, поэтому Силуанов призвал работать над их использованием.

2 июня президент Владимир Путин призвал правительство мобилизоваться при организации передвижных медкомплексов, потому что «скупой платит дважды». Он велел сделать всё сразу, чтобы не нервировать Силуанова.