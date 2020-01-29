https://static.news.ru/photo/66de65b2-428d-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpgАнтон СилуановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дополнительные расходы на реализацию мер из послания президента РФ достигнут 4,128 трлн рублей в период до 2024 года, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, большая часть суммы поступит из федерального бюджета, а остальные средства — из бюджетов субъектов.
Он отметил, что на соцподдержку планируется выделить беспрецедентный объём финансирования.
Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет — 1 трлн 389,6 млрд рублей и выплаты материнского капитала — 1 трлн 232,7 млрд рублей, — цитирует Силуанова РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что изменения в Основном законе улучшат благосостояние россиян. По его словам, основной общественный запрос касается повышения уровня жизни и финансовой обеспеченности социально незащищённых категорий граждан.