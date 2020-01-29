Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк на фоне замедления инфляции продолжит понижать ключевую ставку, в связи с чем к середине 2020 года она может составить менее 6%, считает глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его мнению, подобные шаги со стороны регулятора из-за замедления инфляции был бы «естественны». Она [инфляция] уже, видимо, в феврале, к концу февраля может быть буквально 2,5%. И ЦБ всё-таки...