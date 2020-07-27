Шампанское в России может подорожать

https://static.news.ru/photo/df12ddc2-d006-11ea-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов предложило поднять минимальную розничную цену на шампанское. Правда, рост будет незначительным — всего пять рублей.

Бутылка объёмом 0,75 литра вместо нынешних 164 рублей будет стоить 169.

Новая стоимость может стать актуальной с 1 января 2021 года, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 руб. за 0,75 л готовой продукции, — сказано в документе.

Помимо этого, как сказано в приказе, предполагается и изменение закупочных цен. Производители будут получать не менее 118 рублей за бутылку указанного объёма, а оптовики — не менее 137 рублей.

Минимальная стоимость шампанского в таре иной ёмкости должна быть рассчитана пропорционально, отмечено в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что во время самоизоляции россияне стали больше потреблять спиртного. Правда, вина оказались лишь на втором месте по популярности, уступив в народном рейтинге пиву.