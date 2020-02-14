https://static.news.ru/photo/bf688964-4fcc-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Оптимизм главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что Россия сможет завершить проект «Северный поток — 2», является символичным. Это демонстрирует позицию бизнеса в отношении газопровода, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он подчеркнул, что проект необходим и его действительно завершат.

Никто не сдался, никто не опустил руки, и все стараются перебить негатив, который старательно формируется вокруг проекта в той же Европе, — приводит слова Фролова RT.

Эксперт также отметил, что в США не наблюдается законотворческой активности, которая могла бы помешать достроить «Северный поток — 2». Заявления о санкциях есть, однако они звучат «исключительно как угроза», считает Фролов. По его мнению, никто не решится оформить это в виде закона, так как воплощение угроз в жизнь ударит по европейскому бизнесу. США, уверен Фролов, пойти на такой шаг не готовы.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, занимающихся прокладкой газопроводов, потребовали прекратить строительство проектов.

Как писал NEWS.ru, Зеле выразил уверенность, что Россия сможет найти судно для завершения строительства «Северного потока — 2». По его словам, на оставшемся для достройки участке из-за малой глубины не потребуются какие-то супертехнологии.