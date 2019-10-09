https://static.news.ru/photo/413959aa-eaab-11e9-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weiser Martin/CTK/Global Look Press

Международный энергетический концерн Uniper, который является партнёром российского «Газпрома» по трубопроводу «Северный поток — 2», следит за тем, как развивается ситуация с возможным введением американских санкций в отношении проекта, но он уже профинансирован.

Отслеживаем проект, разговариваем со всеми участниками. Можем отметить, что санкции направлены практически только на тех, кто занимается укладкой труб. Кроме того, проект уже профинансирован. Всё проплачено, — цитирует РИА Новости главного исполнительного директора Uniper SE Андреаса Ширенбека.

По его словам, контракты по «Северному потоку — 2» были заключены за год до того, как появилась информация о возможных санкциях США.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с проектом газопровода «Северный поток — 2». Такую информацию озвучил глава Минэнерго США Рик Перри.

Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США. По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему». Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего можно вводить ограничения.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.