Названа выгода для России от приостановки сертификации СП-2

Заморозка сертификации «Северного потока — 2» способна помочь «Газпрому» вывести транзит из-под норм Третьего энергопакета, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. В таком случае удастся заполнить «Северный поток — 2» на 100% и транзитировать через него проектные 55 млрд кубометров газа в год.

Решение Bundesnetzagentur (Федеральные сети ФРГ. — NEWS.ru) может сыграть в пользу «Газпрома». Очевидно, что Nord Stream 2 AG никто в Германии независимым оператором не признаёт, а создание ещё одной «дочки» купирует риски со стороны поляков и других заинтересованных сторон. «Газпрому» дают возможность придумать юридическую схему новой компании-оператора, — сообщил Белов.

Он добавил, что итог нового коалиционного соглашения в Берлине станет известен на следующей неделе. Проект «Северный поток — 2» не запретят, лишь пропишут формулировку, которая поставит работу газопровода в зависимость от «агрессивных действий России», считает Белов. Также он заявил, что в ФРГ не обещали запустить газопровод до конца 2021 года, реальный срок — май 2022-го.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.