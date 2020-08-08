Сетре покинет пост главы нефтегазовой компании Equinor

https://static.news.ru/photo/d92a71ae-dad3-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Эльдар Сетре Фото: equinor.com

Эльдар Сетре, который в течение шести лет возглавлял норвежскую нефтегазовую Equinor, уходит на пенсию. С 2 ноября его сменит Андерс Опедаль, занимавший должность вице-президента.

Совет директоров компании уже поддержал кандидатуру Опедаля.

Equinor входит в период значительных перемен, когда мир требует сильных действий в борьбе с климатическими изменениями, — говорится в сообщении Equinor.

Опедаль работает в компании с 1997 года. Он начал с позиции инженера, а в настоящее время занимает пост вице-президента по технологиям, проектам и бурению.

В 2021 году Сетре исполнится 65 лет, в связи с чем он сообщил совету директоров о желании завершить карьеру. До марта следующего года он будет советником нового главы, а после уйдёт на пенсию. Он проработал в Equinor 40 лет, шесть из которых руководил компанией.

Equinor является одной из крупнейших международных энергокомпаний, производящей примерно 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На неё приходится примерно 70% добычи в Норвегии. Компания активно инвестирует в строительство альтернативных источников энергии. Она образована в 1972 году как Statoil, в 2018 году сменила название. Государство владеет 67% компании.

Ранее NEWS.ru писал, что британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта. Причина не называется, известно лишь, что финансист покинул пост «по взаимной договорённости с советом директоров».