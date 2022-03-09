Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят деятельность в России

Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение о приостановлении деятельности в России из-за ситуации на Украине. При этом сети будут оценивать гостиничную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компаний, который цитирует ТАСС.

Мы приняли решение приостановить нашу деятельность по развитию и все инвестиции в Россию <...>. Мы будем продолжать оценивать гостиничную деятельность в России и соблюдать относящиеся к нам санкции и директивы правительства США, — сообщает Hyatt.

Представители Hilton также заявили о приостановке работы в РФ. Кроме этого, они закрывают офис в Москве, а прибыль от своей деятельности намерены перечислять на гуманитарную помощь Украине.

Ранее производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar заявил о приостановке работы своих заводов в России. Компания объяснила своё решение сложностями в работе из-за сбоев в цепочках поставок и санкций.