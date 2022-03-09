Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят деятельность в России
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:05, 10 марта 2022
Фото: Revierfoto via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press
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Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение о приостановлении деятельности в России из-за ситуации на Украине. При этом сети будут оценивать гостиничную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компаний, который цитирует ТАСС.
Мы приняли решение приостановить нашу деятельность по развитию и все инвестиции в Россию <...>. Мы будем продолжать оценивать гостиничную деятельность в России и соблюдать относящиеся к нам санкции и директивы правительства США, — сообщает Hyatt.
Представители Hilton также заявили о приостановке работы в РФ. Кроме этого, они закрывают офис в Москве, а прибыль от своей деятельности намерены перечислять на гуманитарную помощь Украине.
Ранее производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar заявил о приостановке работы своих заводов в России. Компания объяснила своё решение сложностями в работе из-за сбоев в цепочках поставок и санкций.