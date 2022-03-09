Caterpillar заявил о приостановке работы в РФ

Производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar заявил о приостановке работы своих заводов в России. Об этом говорится в заявлении американской компании .

Компания объяснила своё решение сложностями в работе из-за сбоев в цепочках поставок и санкций.

Деятельность в России становится всё более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях, — цитирует заявление компании РИА Новости.

О приостановке работы заявила американская корпорация Brown-Forman, которая является производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia. Один из крупнейших американских производителей спиртных напитков и вина объявил, что присоединяется к призывам о мире.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России.