Сервис Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии

Гендиректор сервиса аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил в своём Twitter-аккаунте о приостановке всей деятельности в России и Белоруссии. Ранее он допускал, что большую часть бизнеса придётся свернуть, поскольку санкции Запада повлияют на способность площадки работать на территории этих двух стран. В первую очередь речь идёт о невозможности производить оплату.

Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии, — говорится в посте.

Также Чески сообщил, что сервис совместно с владельцами жилья собирается разместить порядка 100 тысяч беженцев с Украины. Он призвал жителей соседних с Украиной стран помочь тем, кто ради безопасности уезжает за границу.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Компания останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн. Поводом для этого решения стала военная спецоперация России на Украине и серьёзные нарушения в цепочке поставок, которые связаны с введением санкций против РФ.

Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.