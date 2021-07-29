Американист: сенаторы США устроили шоу, грозя «Северному потоку-2»

Группа американских сенаторов-республиканцев из банковского комитета грозят заблокировать утверждение двух кандидатур на должности в Минфин США, если Джо Байден не изменит своё решение по российскому газопроводу «Северный поток-2». Эксперт-американист ответил на вопросы NEWS.ru о шансах сенаторов повлиять на политику Белого дома.

Сенаторы требуют ввести против проекта новые санкции. Они направили министру финансов США Джанет Йеллен письмо, в котором утверждают, что газопровод «Северный поток-2» «усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России».

Сенаторы указывают на закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Если Байден не прислушается их требованиям, они намерены выступить против назначения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в Минфине будут курировать выполнение санкций.

Политолог-экономист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru рассказал о реальных целях сенаторов, которые выступают против политики Байдена.

Аппаратные возможности республиканцев ограничены, они находятся в меньшинстве в Сенате. У демократов большинство, пусть и символическое, поэтому демократы своими только голосами могут утвердить любые кабинетные позиции, — сказал эксперт.

Он отметил, что в целом речь идёт о незначительных фигурах, согласования которых не может на что-то серьёзно повлиять.

А то что мы сейчас наблюдаем, это элементы публичного политического шоу. Республиканцы хотят показать, что Байден занимает мягкотелую позицию в отношении России. Я не думаю, что они как-то повлияют на политику администрации, но для своих личных политических целей они этим заниматься будут, — сказал Дудаков.

Эксперт добавил, что от Байдена «не стоит ожидать красивых ходов в адрес России», или изменения риторики в целом, потому что в Вашингтоне всё ещё рассматривают РФ как своего политического противника. Но прагматичные шаги для восстановления отношений по отдельным вопросам могут быть: Северный поток, Сирия, климат и так далее.

Ранее сообщалось, что некоторые демократы тоже не довольны политикой Байдена в отношении «Северного потока-2». Если по этому вопросу согласие демократов и республиканцев будет расти, то ситуация может измениться.