Сенатор прокомментировал озвученную Путиным помощь уязвимым группам

Финансовая помощь, о которой говорил президент России Владимир Путин, семьям с детьми младшего возраста и другим уязвимым группам во время пандемии коронавируса — это точная и закономерная поддержка, заявил сенатор от Курской области Валерий Рязанский изданию «Народные Новости». По его словам, государство направило для этого все возможные средства и силы.

Это абсолютно выверенные и оправданные меры поддержки. В этом нет никаких сомнений. Путин в этом случае подтверждает, что эти меры адресные и они точно решают проблемы наиболее уязвимых категорий населения, — сказал Рязанский.

Ранее во время пресс-конференции Путин напомнил, что даже в условиях пандемии власти не просто выдавали деньги «абы как и абы кому», а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения. Он также пообещал, что в следующем году на социальные нужды в России будет потрачено 4 трлн рублей из бюджетов всех уровней, но сумма в итоге может оказаться ещё больше.

До этого сообщалось, что на разовые выплаты россиянам в 2021 году в стране потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми — 204 млрд рублей. Как рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, объёмы этой поддержки следовало бы даже увеличить.