Путин: 4 трлн рублей из бюджета в 2022 году пойдут на социальные нужды

В следующем году на социальные нужды в России будет потрачено 4 трлн рублей из бюджетов всех уровней, но сумма в итоге может быть ещё больше, пообещал президент России Владимир Путин.

Рост очевидный. Больше того, планировали 3,6 миллиарда на здравоохранение из двух источников, а в этом году выйдем на цифру около 3,9–4 миллиардов. В этом году запланировали четыре, но явно будет больше, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги «абы как и абы кому», а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения — к примеру, семей с детьми младшего возраста.

Ранее сообщалось, что на разовые выплаты россиянам в 2021 году в стране потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми — 204 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о направлении в регионы страны 24 млрд рублей на строительство школ. Годом ранее кабинет министров выделил более 100 млрд на строительство образовательных учреждений. В рамках госпрограммы «Развитие образования» правительство намеревается отправить на эти цели 234,7 млрд рублей с 2021 по 2024 год.