Три четверти поставок России по скрытым разделам таможенной статистики за 2019 год составляет трубопроводный газ, остальное — вооружения, изотопы и самолёты. Так, экспорт в 2019 году сократился на 13% — до $55 миллиардов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
Отмечается, что в 2018 году объём секретного экспорта составлял $63,8 миллиарда.
Согласно данным, крупнейшими импортёрами российской оборонной продукции являются Египет ($2,4 млрд), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия и США (по $0,9 млрд).
Как ранее писал NEWS.ru, США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении почти не изменился.
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