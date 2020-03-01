Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти половина россиян хотят улучшить жилищные условия. Однако эксперты отмечают положительную тенденцию — с 2017 года число нуждающихся уменьшилось с 45% до 40%. Об этом сообщает газета «Известия».

Почти половина россиян хотят улучшить жилищные условия. Однако эксперты отмечают положительную тенденцию — с 2017 года число нуждающихся уменьшилось с 45% до 40%. Об этом сообщает газета «Известия». При этом...