Сечин утверждён исполнительным директором «Роснефти» ещё на пять лет

https://static.news.ru/photo/20aa2570-9bfe-11ea-b32a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров «Роснефть» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании ещё на новый срок. Об этом сказано в официальном сообщении компании.

Длительность контракта составляет пять лет.

21 мая 2020 года совет директоров ОАО «НК «Роснефть» назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года, — говорится в информационном уведомлении.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта составлял три года, затем был продлён ещё на пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство утвердило директивы, согласно которым, члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны были голосовать за проект решения, предусматривающий переназначение Сечина.