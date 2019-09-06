https://static.news.ru/photo/35ff5ee2-d230-11e9-acfa-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что прибыль компании является его ответственностью, и отметил, что готов ради неё (прибыли. — News.ru) на многое.

Кроме того, Сечин добавил, что исходит в своей деятельности из принципа, о котором писал Карл Маркс.

Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов, — сказал глава «Роснефти» в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Как ранее писал News.ru, президент «Транснефти» Николай Токарев ответил на предложения «Роснефти», связанные с ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».