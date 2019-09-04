https://static.news.ru/photo/251c84f6-cfc4-11e9-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент «Транснефти» Николай Токарев ответил на предложения «Роснефти», связанные с ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Если сейчас вспомнить, как наши коллеги в Польше в Lotos работают, то они совершенно однозначно заявили, что это (подмешивание грязной нефти к чистой — Ред.) совершенно безопасный, естественный вариант нормализации нефти, которая оказалась некондиционной, — сказал Токарев газете «Коммерсант».

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ. Не допустить повторения ситуации, по мнению бывшего канцлера Германии, поможет институт сюрвейеров (независимых инспекторов), которые могли бы ежедневно проверять качество сырья в трубопроводах «Транснефти».

Как ранее писал News.ru, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что проблему с контролем качества нефти, сдаваемой в российскую трубопроводную систему, необходимо решать.