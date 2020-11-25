Сечин: началась практическая реализация проекта «Восток Ойл»

https://static.news.ru/photo/388137b6-2f23-11eb-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о начале практической реализации проекта «Восток Ойл». При этом он поблагодарил главу государства за внимание к проекту.

Я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта, — цитирует Сечина РИА Новости.

Глава «Роснефти» также поблагодарил Путина за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта. Сечин отметил что это позволило создать эффективную экономическую модель.

Ранее Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов, предполагающий выделение 2,6 трлн рублей на развитие арктического кластера. Инициатива предполагает обнуление налога на добычу полезных ископаемых для новых проектов «Роснефти», а также предоставление льгот для совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» «Восток Ойл» по освоению месторождений Таймыра.

Проект «Восток Ойл» предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. «Восток Ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края.

Как писал NEWS.ru, Сечин допустил, что восстановление мировой экономики и глобального спроса на нефть может начаться уже в 2021 году.