Сечин спрогнозировал восстановление мирового спроса на нефть в 2021 году

https://static.news.ru/photo/99b6cc6c-1457-11eb-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил, что восстановление мировой экономики и глобального спроса на нефть может начаться уже в 2021 году.

Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме, Сечин заявил, что его прогноз основывается на имеющихся оценках экспертов. Однако для восстановления экономики и спроса на топливо «человечеству нужно приложить скоординированные усилия», подчеркнул глава «Роснефти».

Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся пандемии [COVID-19], — цитирует Сечина ТАСС.

Эксперты Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) считают, что спрос на нефть на докризисный уровень в 99,7 млн баррелей в сутки может выйти в 2022 году, писал NEWS.ru. Аналитики подсчитали, что в 2020 году спрос на сырьё обвалился на 9 млн баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер. Ожидается, что в 2021 году он вырастет на 7 млн баррелей, а в 2022-м — ещё на 1,5 млн.