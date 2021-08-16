Себестоимость добычи нефти в России выросла более чем вдвое

Себестоимость добычи нефти в России в апреле — июне 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Себестоимость добычи нефти во втором квартале 2021 года выросла с 9,246 тыс. до 20,379 тыс. рублей за тонну. В целом за первое полугодие 2021 года себестоимость добычи в РФ выросла в 1,7 раза — с 11,203 тыс. до 19,147 тыс. рублей за тонну.

По данным статистики, себестоимость добычи нефти в России резко начала расти с 2017 года: о росте стоимости добычи неоднократно заявляли в Минэнерго. При этом во втором квартале 2020 года в РФ, как и во всём мире, произошло падение себестоимости добычи.

Ранее эксперты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco назвали нефтедобычу в России одной из самых дорогих в мире: по их данным, себестоимость российской нефти обходится более чем в $40 за баррель. Эксперты связывают это с высокой налоговой нагрузкой, отмечая, что государство стимулирует развитие новых месторождений в отдалённых регионах и использование трудноизвлекаемых запасов.