https://static.news.ru/photo/a08449ea-ced8-11e9-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, «Мегафон», Mail.ru Group и Alibaba Group будет закрыта в течение ближайших недель. По итогу соглашения создаётся AliExpress Russia.

Фактически все вопросы финализированы, и чисто технические вопросы остались. То есть это ближайшие, я бы даже сказал, недели, — сообщил Дмитриев «Интерфаксу» в кулуарах ВЭФ-2019.

Alibaba Group инвестирует в СП $100 млн и свой бизнес AliExpress в РФ, Mail.ru Group вложит $182 млн и бизнес электронной коммерции Pandao, РФПИ — $100 млн. «Мегафон» продаст 9,97% экономической доли в Mail.ru Group китайскому холдингу Alibaba — в обмен на 24,3% экономической доли в СП.

В итоге доля Alibaba Group в «AliExpress Россия» составит 55,7%, Мегафона — 24,3%, Mail.ru Group — 15%, РФПИ — 5%.

Совместным предприятием будут управлять два генеральных со-директора — глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Ранее News.ru писал, что заказы с платформы AliExpress можно будет забрать в магазинах «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель», принадлежащих X5 Retail Group. Первые тестовые заказы будут доставлены в магазины уже в июне. Сейчас компания завершает работу над IT-интеграцией. Гончаров отметил, что в дальнейшем X5 Retail Group планирует сотрудничать с рядом других маркетплейсов.