Счётная палата выступила против повышения НДФЛ для богатых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата дала отрицательное заключение на законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 18% для обеспеченной части населения. Законопроект предлагал повысить налог для тех, кто зарабатывает свыше 50 млн рублей в год, пишут «Известия».

Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация предполагаемых решений повлечёт увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчёт дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается, — говорится в заключении.

Также аудиторы уточнили, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения можно только после анализа правоприменительной практики по взиманию НДФЛ с тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей и платит по 15%.

По мнению аналитиков, в законопроекте не указано обоснование выбора суммы именно в 50 млн рублей как порога для повышения ставки налогообложения.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить подоходный налог для малоимущих россиян. По его мнению, эти средства можно будет компенсировать с помощью повышения налогов на доходы от 50 млн рублей в год.