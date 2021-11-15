Счётная палата указала на неэффективность системы ОМС

Медицинская помощь, которая оказывается в рамках российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС), может распределяться неэффективно. К такому выводу пришли аналитики Счётной палаты, изучившие финансовую устойчивость системы, говорится в отчёте ведомства.

В документе отмечаются недостатки механизмов финансового обеспечения, из-за которых задолженность субъектов РФ друг перед другом растёт. При этом правила работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретны.

Правила распределения объёмов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно транспарентны и конкретны... Это приводит к рискам неэффективного распределения объёмов медицинской помощи между медицинскими организациями в сфере ОМС, — подчёркивается в отчёте.

Также в Счётной палате посчитали, что комиссии по разработке территориальных программ ОМС работают при отсутствии механизма распределения помощи, который предусмотрен законом об ОМС.

Система ОМС в РФ «функционирует недостаточно эффективно», говорится в выводах Счётной палаты. Так, способ оплаты без учёта показателей не даёт стимула медицинским организациям к погашению результативности, а финансирование сверхплановых объёмов медицинской помощи по ОМС не закреплено законодательно.

Ранее стало известно, что объём финансирования сферы здравоохранения увеличивается в абсолютных величинах, однако средства расходуются в основном на борьбу с онкологией и коронавирусом. Из-за этого могут пострадать другие области медицины, пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он добавил, что этот вопрос требует специального рассмотрения.