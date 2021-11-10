В Госдуме назвали два основных направления финансирования здравоохранения

Объём финансирования сферы здравоохранения увеличивается в абсолютных величинах, однако средства расходуются в основном на борьбу с онкологией и коронавирусом. Из-за этого могут пострадать другие области медицины, пояснил «Радио 1» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

В абсолютных величинах объём финансирования увеличивается, но, если посмотреть структуру расходов, там получается, что есть два основных направления финансирования. Первое — это борьба с коронавирусом, второе — онкология. На все остальные заболевания и прочие вещи отводится мизерная доля средств, — заявил парламентарий.

Он добавил, что этот вопрос требует специального рассмотрения. Тумусова огорчило то, что эту проблему не удалось обсудить после доклада министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил проект государственного бюджета на 2022-2024 годы и заявил, что РФ совершила прорыв в финансировании системы здравоохранения.