Счётная палата предупредила о рисках для РФ из-за импорта сырья

Россия за последние три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья. В условиях санкций подобная зависимость от поставок дефицитных минералов из-за рубежа несёт риски для национальной безопасности, говорится в отчёте Счётной палаты РФ.
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В рассматриваемом периоде в значительных объёмах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, — подчёркивается в отчёте.
В частности, поставки из-за границы три года полностью обеспечивали потребность в марганце, хроме, титане и литии. Также Россия импортировала 87,2% используемого циркония.
Ранее стало известно, что, если Россия продолжит добывать уголь в том же темпе, как сейчас, ей хватит запасов угля ещё на 100 лет. Об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что распределённый фонд недр учитывает только 47,3 млрд тонн полезного ископаемого. А это всего 17% общего объёма в России: всего в стране 275,4 млрд тонн угля. Если учитывать ещё и эту часть, то речь пойдёт более чем о двух сотнях лет.