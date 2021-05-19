Счётная палата предупредила о рисках для РФ из-за импорта сырья

https://static.news.ru/photo/2e07b6b0-b8ef-11eb-a5b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия за последние три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья. В условиях санкций подобная зависимость от поставок дефицитных минералов из-за рубежа несёт риски для национальной безопасности, говорится в отчёте Счётной палаты РФ.

Ведомство проверяло эффективность системы управления государственным фондом недр за 2018-2020 годы. Риски Счётная палата увидела в том, что некоторые отрасли российской экономики могут оказаться без сырья.

В рассматриваемом периоде в значительных объёмах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, — подчёркивается в отчёте.

В частности, поставки из-за границы три года полностью обеспечивали потребность в марганце, хроме, титане и литии. Также Россия импортировала 87,2% используемого циркония.

Ранее стало известно, что, если Россия продолжит добывать уголь в том же темпе, как сейчас, ей хватит запасов угля ещё на 100 лет. Об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что распределённый фонд недр учитывает только 47,3 млрд тонн полезного ископаемого. А это всего 17% общего объёма в России: всего в стране 275,4 млрд тонн угля. Если учитывать ещё и эту часть, то речь пойдёт более чем о двух сотнях лет.