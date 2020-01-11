https://static.news.ru/photo/77d54424-35d8-11ea-95db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Счётной палаты России, на конец 2019 года объём расходов на национальный проект «Цифровая экономика» составил всего 53,6%. Ведомство, которое занимается мониторингом реализации стратегических задач страны, указанных в данных документах, опубликовало свои первые результаты.

В целом расходы на нацпроекты исполнены — 88,1%. Так, траты на нацпроект «Демография» составили 94,5%, «Здравоохранение» — 96,3%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 93,8% и т.д. Однако есть и недостатки. В частности, наиболее слабым по темпам реализации на конец 2019 года признан нацпроект «Цифровая экономика». По данным Счётной палаты, он реализован лишь наполовину — 53,6%.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал президенту России Владимиру Путину, что свыше 100 млрд рублей не будут пущены на реализацию нацпроектов. Среди причин руководитель ведомства указал на задержку формирования ряда нацпроектов, а некоторые из них потребовали дополнительной проработки, писал NEWS.ru.