Сбербанк заверил клиентов, что санкции не влияют на доступность средств

Все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме. Несмотря на введённые США санкции, клиентам — физическим и юридическим лицам — их средства доступны в полном объёме, сообщается на сайте банка.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, — говорится в тексте.

В банке отметили, что операции по снятию и пополнению средств на счетах в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений. Их можно осуществить в офисах, банкоматах, мобильном приложении «Сбербанк онлайн» и других каналах обслуживания. Обмен валюты производится без ограничений. В полном объёме клиентам доступны оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платёжных систем.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Сбербанка в отношении корреспондентских и платёжных счетов. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что в связи с событиями на Украине будут заблокированы счета и других российских банков, в числе которых ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Новикомбанк и банк «Открытие». В ЦБ России заверили, что попавшим под санкции кредитным организациям будет оказана любая требуемая поддержка.