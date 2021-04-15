Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке до 5,75%

https://static.news.ru/photo/799e054c-9de3-11eb-86d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк снижает ставку по льготной ипотеке. Она упадёт на 0,35% — до 5,75%, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка по ипотеке с господдержкой в Сбербанке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 процентных пункта, — говорится в сообщении банка.

При этом в организации рассказали, что по программе субсидирования со стороны застройщика ставка будет вообще 0,1% годовых. В банке отметили, что при господдержке процент составляет 6,05.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала россиянам не спешить с покупкой квартиры, так как это уже бессмысленно. Она отметила, что за прошлый год цены на недвижимость в стране в среднем выросли на 20%. По её словам, покупать квартиру стоит только в том случае, если человек намерен в ней жить. В случае же приобретения недвижимости под сдачу это попросту теперь нецелесообразно.

Как писал NEWS.ru, летом истекает срок программы, призванной помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Справедливости ради стоит сказать, что ещё в прошлом году льготная ипотека перестала быть таковой, на ажиотажном спросе цены на жильё взлетели на 10–20%, поставив выгоду от сниженной процентной ставки под большое сомнение. В итоге доступность жилья снизилась. Повысится ли она после прекращения действия программы, тоже вопрос.