Сбербанк рекордно сократил число банкоматов на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/46f5b04e-8ca0-11eb-aba2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число банкоматов Сбербанка в период пандемии коронавируса сократилось почти на 10%. Организация в последние годы постоянно снижает количество установленных устройств, но распространение COVID-19 и рост популярности онлайн-сервисов позволил убрать рекордное количество машин.

За 2020 год число банкоматов и информационно-платёжных терминалов банка снизилось с 76,9 тысячи до 70,4 тысячи устройств, этот показатель снизился на 8,4%.

Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели (модели искусственного интеллекта. — NEWS.ru) и больше затронула города, чем сёла, — говорится в годовом отчёте организации.

Применение искусственного интеллекта при принятии решения о размещении банкоматов позволило сократить время ожидания в очереди на 14%.

Больше всего банкоматов, установленных Сбербанком, было в российских населённых пунктах в 2014 году, когда всего работало 90,1 тысячи машин. С 2015 года их число начало сокращаться, рост был отмечен только в 2018 году.

При этом банк увеличивает число банкоматов, способных выдавать внесённые другими клиентами деньги. В 2020 году их доля в общем числе устройств организации составила 62%.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф рассказал о наиболее эффективных мерах поддержки, которые были предложены россиянам в пандемию коронавируса. По его словам, самыми действенными оказались льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми.