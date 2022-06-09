Сбербанк приостановил расчёты в юанях по внешнеторговым договорам Сбербанк приостановил проведение платежей по внешнеторговым договорам в юанях

Фото: Социальные сети

С 7 июня Сбербанк прекратил проведение платежей предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центра «СберБизнес Центр ВЭД». Там отметили, что в других валютах платежи проводятся без каких-либо изменений.

По словам сотрудника кол-центра, ему неизвестно, сколько времен могут продлиться данные ограничения. Компаниям предлагают использовать услуги банков-партнёров или иных уполномоченных кредитных организаций.

При этом Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях. При этом рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, после чего приобретается местная валюта и предприятие получает средства.

Представитель банка отметил, что организация работает с китайскими партнёрами для восстановления кооперации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай намерены наращивать использование юаня и рубля в расчётах между странами. По его словам, это происходит в условиях валютного шантажа со стороны США и ЕС.