Сбербанк покинет старший вице-президент Андрей Шеметов

Андрей Шеметов / Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов уйдёт из компании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера. Он возглавлял проект Sberbank CIB, в рамках которого реализовывались кредитные, инвестиционные, а также торговые операции. Сообщается, что Шеметов устроился на работу в Сбербанк в 2016 году.

Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах, — сказано в сообщении.

На сайте Сбербанка приводится краткая биографическая сводка, согласно которой, до прихода в Сбер Шеметов работал на Мосбирже, а также возглавлял инвестиционную компанию «Атон». Финансист окончил Йельскую школу менеджмента по курсу Global Executive Leadership Program.

Ранее Минфин США опубликовал документ, согласно которому предприниматели должны завершить все финансовые операции с дочерними компаниями Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года. Представители министерства объяснили, что данные меры приняты в связи с санкциями, под которые подпали «дочки» российского банка. Ранее на сайте американского Минфина опубликовали список из 42 предприятий «Сбера», включая дочерние отделения в Казахстане, Люксембурге, Белоруссии и на Украине.